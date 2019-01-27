Суббота, 18 декабря, 2021

ТОРТЫ

Торт Муравейник из кукурузных палочек и сгущенки — как приготовить

Время подготовки: 5 мин. Время приготовления: 15 мин. Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: европейская Ингредиенты Варёное сгущённое молоко 150 г Кукурузные палочки 100 г Мак 3 ст. л. Масло...

Шоколадный торт без выпечки

Торт из зефира и печенья

Блинный торт с бананом

Медовик по-новому «Евромедовик»

ДЕСЕРТЫ

Легкий рецепт, как сделать мятное мороженое

Описание приготовления: Хочу показать  всем легкий рецепт, как приготовить мятное мороженое. Вам не придется перемешивать его при замораживании каждые 30 минут. Достаточно только раз взбить...

САЛАТЫ

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ЗАКУСКИ

Говядина, маринованная в водке, на праздничный стол

Описание приготовления: Говядина, маринованная в водке, — это отличная закуска на праздничный стол. Такая нарезка точно украсит любое торжество. Как правильно приготовить говядину, маринованную в...

Интересный рецепт, как сделать сельдь под шубой рулетом

Описание приготовления: Такого варианта селедки под шубой вы еще не пробовали. Конечно, вкус остается тем же, но подача более, чем оригинальная! Такой рулет можно подать...

Быстрые оладьи из кабачков

Шаурма (классический рецепт)

Драники (мастер-класс)

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Жареные анчоусы с чесночным соусом

Описание приготовления: К слову, анчоусы отлично сочетаются в чесноком. Рассказываю, как приготовить жареные анчоусы с чесночным соусом. Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной...

Готовим крабовый салат с жареным перцем и авокадо

Описание приготовления: В крабовый салат с жареным перцем и авокадо вместо майонеза вполне можно добавить сметану. Также неплохо добавить в него вареный яйца. И вообще,...

Хе из рыбы

ВТОРЫЕ БЛЮДА

СОУСЫ

Горчица с мёдом и лимонным соком — оригинальный рецепт

Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 23 часа Кол-во порций: 100 шт. Вид кухни: украинская русская европейская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 50 мл Горчица в семенах сухая 70 г Масло подсолнечное рафинированное...

Домашний соус табаско

Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 50 мин. Кол-во порций: 30 шт. Вид кухни: американская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 150 мл Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 20...

Подлива из помидоров с чесноком за 30 минут

Огурцы с горчицей

Соус «Тартар» с солеными огурцами

Горчица из горчичного порошка

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Крем-суп из моркови и красной чечевицы

Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 45 мин. Кол-во порций: 5 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Вегетарианство Блюда для худеющих Диетические блюда Ингредиенты Вода 1 л Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Морковь 3 шт. Перец чёрный молотый 2...
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