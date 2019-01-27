ТОРТЫ
Торт Муравейник из кукурузных палочек и сгущенки — как приготовить
Время подготовки: 5 мин. Время приготовления: 15 мин. Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: европейская Ингредиенты Варёное сгущённое молоко 150 г Кукурузные палочки 100 г Мак 3 ст. л. Масло...
ДЕСЕРТЫ
Легкий рецепт, как сделать мятное мороженое
Описание приготовления: Хочу показать всем легкий рецепт, как приготовить мятное мороженое. Вам не придется перемешивать его при замораживании каждые 30 минут. Достаточно только раз взбить...
ЗАКУСКИ
Говядина, маринованная в водке, на праздничный стол
Описание приготовления: Говядина, маринованная в водке, — это отличная закуска на праздничный стол. Такая нарезка точно украсит любое торжество. Как правильно приготовить говядину, маринованную в...
Интересный рецепт, как сделать сельдь под шубой рулетом
Описание приготовления: Такого варианта селедки под шубой вы еще не пробовали. Конечно, вкус остается тем же, но подача более, чем оригинальная! Такой рулет можно подать...
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Жареные анчоусы с чесночным соусом
Описание приготовления: К слову, анчоусы отлично сочетаются в чесноком. Рассказываю, как приготовить жареные анчоусы с чесночным соусом. Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной...
Готовим крабовый салат с жареным перцем и авокадо
Описание приготовления: В крабовый салат с жареным перцем и авокадо вместо майонеза вполне можно добавить сметану. Также неплохо добавить в него вареный яйца. И вообще,...
ВТОРЫЕ БЛЮДА
СОУСЫ
Горчица с мёдом и лимонным соком — оригинальный рецепт
Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 23 часа Кол-во порций: 100 шт. Вид кухни: украинская русская европейская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 50 мл Горчица в семенах сухая 70 г Масло подсолнечное рафинированное...
Домашний соус табаско
Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 50 мин. Кол-во порций: 30 шт. Вид кухни: американская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 150 мл Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 20...
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Крем-суп из моркови и красной чечевицы
Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 45 мин. Кол-во порций: 5 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Вегетарианство Блюда для худеющих Диетические блюда Ингредиенты Вода 1 л Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Морковь 3 шт. Перец чёрный молотый 2...