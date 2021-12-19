Любое блюдо из рыбы полезно в той или иной степени. С этим не поспоришь. Вопрос лишь в том, как часто и в каком виде мы употребляем её.

Она одинакова хороша как в вареном, так и в жареном виде. А кто из нас не любит соленую или копченую рыбку? Поэтому и рецептов много — простых и не очень. И готовить по ним можно как к праздничному, так и к повседневному столу. А значит любое блюдо из рыбы по простым (и не очень) рецептам пойдет на пользу!