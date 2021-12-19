Жареные анчоусы с чесночным соусом
Описание приготовления: К слову, анчоусы отлично сочетаются с чесноком. Рассказываю, как приготовить жареные анчоусы с чесночным соусом. Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Анчоус Блюдо: Горячие блюда География...
Готовим крабовый салат с жареным перцем и авокадо
Описание приготовления: В крабовый салат с жареным перцем и авокадо вместо майонеза вполне можно добавить сметану. Также неплохо добавить в него вареный яйца. И вообще, подать его можно обычным стандартным образом. Назначение: На обед /...
12Страница 1 из 2