Легкий рецепт, как сделать мятное мороженое
Описание приготовления: Хочу показать всем легкий рецепт, как приготовить мятное мороженое. Вам не придется перемешивать его при замораживании каждые 30 минут. Достаточно только раз взбить сливки и смешать со сгущенкой, вот и все усилия! Как...
Сухарики в карамели
Время подготовки: 5 мин. Время приготовления: 10 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: русская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Ванилин 0.3 г Вода 3 ст. л. Масло сливочное 30 г Молоко 3 ст. л. Сахар 5 ст. л. Соль 1 щепотка Хлеб белый...
Готовим индийские сладости Ладу по рецепту
Время подготовки: 40 мин. Время приготовления: 30 мин. Кол-во порций: 8 шт. Вид кухни: индийская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Кардамон 6 шт. Кокосовая стружка 20 г Корица молотая 1 ч. л. Масло сливочное 450 г Мука нутовая 400 г Мускатный орех молотый 5 г Сахарная...
Десерт в стакане из слоённого теста с творожным кремом
Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 20 мин. Кол-во порций: 3 шт. Вид кухни: европейская Ингредиенты Клубника замороженная 50 г Масло сливочное 150 г Сахарная пудра 50 г Сгущённое молоко 50 г Творог 200 г Тесто слоёное бездрожжевое 250 г Десерт с творожным...