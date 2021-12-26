Казалось бы — «напитки» — ну чего еще можно о них говорить? Ведь это всё то, что мы пьем. А вот и нет. Точнее, про то, что «напитки — это всё то, что мы пьем» — абсолютно верно. Но вот говорить про них можно бесконечно долго.

Вы когда-нибудь сами задумывались — а сколько вообще их в природе существует? Напитки горячие и прохладительные, алкогольные и безалкогольные, молочные и тонизирующие. И каждые из них можно еще разделить на группы.

А можно еще любые напитки разделить на полезные и не очень. В любом случае — рецептов много. А вот уж насколько они полезны организму — решает каждый сам.