Воскресенье, 26 декабря, 2021
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НАПИТКИ

    Казалось бы — «напитки» — ну чего еще можно о них говорить? Ведь это всё то, что мы пьем. А вот и нет. Точнее, про то, что «напитки — это всё то, что мы пьем» — абсолютно верно. Но вот говорить про них можно бесконечно долго.

    Вы когда-нибудь сами задумывались — а сколько вообще их в природе существует? Напитки горячие и прохладительные, алкогольные и безалкогольные, молочные и тонизирующие. И каждые из них можно еще разделить на группы.

    А можно еще любые напитки разделить на полезные и не очень. В любом случае — рецептов много. А вот уж насколько они полезны организму — решает каждый сам.

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