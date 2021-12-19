Воскресенье, 19 декабря, 2021
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ПЕРВЫЕ БЛЮДА

    Первые блюда — без них трудно (или даже невозможно) представить любой обед. Ведь обед обычно — это обильный прием пищи в середине дня. А от того, как сытно мы пообедаем, зависит наша активность на оставшийся день. И зачастую благодаря именно первым блюдам нам удается ее сохранить!

    Количество первых блюд велико и разнообразно. Это и супы, и бульоны, и борщи, и рассольники, и солянки. Объединяет их то, что готовятся в жидком виде на основе воды. Но сами способы приготовления — разные. А значит, и рецепты отличаются друг от друга. Впрочем, секреты их приготовления есть у каждой хозяйки! И с этим не поспоришь.

    А потому предлагаю некоторые рецепты первых блюд (с фото), которые можно приготовить в домашних условиях.

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