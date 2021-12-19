ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Крем-суп из моркови и красной чечевицы
Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 45 мин. Кол-во порций: 5 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Вегетарианство Блюда для худеющих Диетические блюда Ингредиенты Вода 1 л Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Морковь 3 шт. Перец чёрный молотый 2...
Рыбный суп с грибами и вермишелью
Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 30 мин. Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: европейская Ингредиенты Картофель 2 шт. Лавровый лист 1 шт. Лапша пшеничная 50 г Лук репчатый 1 шт. Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л. Морковь 1 шт. Перец душистый 2...
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