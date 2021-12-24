Пожалуй, салаты никого не оставляют равнодушными. Причем как в части употребления, так и в части приготовления. Ведь здесь открывается такой простор для нашей фантазии! И не случайно, что количество рецептов салатов исчисляется тысячами. А каждый новый праздник порождает новый шедевр.

Любая хозяйка имеет в своей копилке не один рецепт салата. И это не банальный овощной, хотя и в этой категории найдется чем удивить. Но есть еще и мясные салаты, и салаты из рыбных продуктов. А можно приготовить салаты с добавлением фруктов. В общем всё зависит от наших навыков, старания, времени. И, разумеется, от бюджета. Хотя о последнем пункте можно и забыть, если смогли доставить истинное удовольствие!