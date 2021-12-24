Салат со свёклой и фасолью консервированной
Итак, чтобы приготовить салат со свёклой и фасолью консервированной, нам потребуется : Ингредиенты Лук репчатый 20 г Майонез 1 ст. л. Огурцы маринованные 1 шт. Свёкла 1 шт. Сок лимонный 30 мл Фасоль белая консервированная 0.5 банка Фетакса 30 г Время подготовки: 1...
Салат со свеклой и шпинатом и яйцом пашот
Время подготовки: 1 час Время приготовления: 15 мин. Кол-во порций: 1 шт. Вид кухни: европейская В чём готовить: в духовке Ингредиенты Основное блюдо Бекон 40 г Вода 1000 мл Изюм светлый 30 г Масло оливковое Extra Virgin 1 ч. л. Орехи Mакадамия 200...
Салат с брюссельской капустой и сыром
Время подготовки: 30 мин. Время приготовления: 10 мин. Кол-во порций: 1 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Капуста брюссельская 300 г Кинза свежая 1 веточка Лён в семенах 1 щепотка Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Сок лимонный...
Греческий салат с курицей и сухариками по классическому рецепту
Время подготовки: 1 мин. Время приготовления: 35 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Диетические блюда Ингредиенты Куриный окорочок 400 г Лук фиолетовый 0.5 шт. Маслины без косточек 70 г Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Огурцы 2 шт. Перец...