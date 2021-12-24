Пятница, 24 декабря, 2021
Домой САЛАТЫ

САЛАТЫ

    Пожалуй, салаты никого не оставляют равнодушными. Причем как в части употребления, так и в части приготовления. Ведь здесь открывается такой простор для нашей фантазии! И не случайно, что количество рецептов салатов исчисляется тысячами. А каждый новый праздник порождает новый шедевр.

    Любая хозяйка имеет в своей копилке не один рецепт салата. И это не банальный овощной, хотя и в этой категории найдется чем удивить. Но есть еще и мясные салаты, и салаты из рыбных продуктов. А можно приготовить салаты с добавлением фруктов. В общем всё зависит от наших навыков, старания, времени. И, разумеется, от бюджета. Хотя о последнем пункте можно и забыть, если смогли доставить истинное удовольствие!

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    Салат со свёклой и фасолью консервированной

    Итак, чтобы приготовить салат со свёклой и фасолью консервированной,  нам потребуется : Ингредиенты Лук репчатый 20 г Майонез 1 ст. л. Огурцы маринованные 1 шт. Свёкла 1 шт. Сок лимонный 30 мл Фасоль белая консервированная 0.5 банка Фетакса 30 г Время подготовки: 1...
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    Салат со свеклой и шпинатом и яйцом пашот

    Время подготовки: 1 час Время приготовления: 15 мин. Кол-во порций: 1 шт. Вид кухни: европейская В чём готовить: в духовке Ингредиенты Основное блюдо Бекон 40 г Вода 1000 мл Изюм светлый 30 г Масло оливковое Extra Virgin 1 ч. л. Орехи Mакадамия 200...
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    Салат с брюссельской капустой и сыром

    Время подготовки: 30 мин. Время приготовления: 10 мин. Кол-во порций: 1 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Капуста брюссельская 300 г Кинза свежая 1 веточка Лён в семенах 1 щепотка Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Сок лимонный...
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    Греческий салат с курицей и сухариками по классическому рецепту

    Время подготовки: 1 мин. Время приготовления: 35 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Диетические блюда Ингредиенты Куриный окорочок 400 г Лук фиолетовый 0.5 шт. Маслины без косточек 70 г Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л. Огурцы 2 шт. Перец...
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    Салат с печёной свёклой, тыквой и авокадо

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    Салат из курицы с авокадо, яблоком и вялеными помидорами

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    Салат с грибами и фасолью

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    Салат Цезарь со сметанным соусом

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    Салат Дамский каприз

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    Слоёный салат с говяжьей печенью

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