Горчица из горчичного порошка
Описание приготовления: Увидела в магазине готовый горчичный порошок, подумала: "А почему бы не приготовить домашнюю горчицу?" Оказывается, там совсем немного надо ингредиентов. Уксус взяла, что дома был - обычный столовый яблочный 9%. Можете еще по...
Горчица с мёдом и лимонным соком — оригинальный рецепт
Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 23 часа Кол-во порций: 100 шт. Вид кухни: украинская русская европейская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 50 мл Горчица в семенах сухая 70 г Масло подсолнечное рафинированное 20 мл Мёд 50 мл Сок лимонный 1 ст. л. Соль 0.5 ч....
Домашний соус табаско
Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 50 мин. Кол-во порций: 30 шт. Вид кухни: американская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 150 мл Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 20 мл Перец чили свежий 150 г Петрушка свежая 1 веточка Помидоры 4 шт. Сахар...
Подлива из помидоров с чесноком за 30 минут
Время подготовки: 3 мин. Время приготовления: 30 мин. Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Вегетарианство Диетические блюда Ингредиенты Вода 100 мл Лук репчатый 70 г Масло подсолнечное рафинированное 50 мл Мука пшеничная 1 ст. л. Перец чёрный молотый 3 щепотка Помидоры 550...
Огурцы с горчицей
Описание приготовления: Этот необычный рецепт огурцов с горчицей выгодно отличается от традиционных соленых огурцов. Огурцы с горчицей непременно удивят ваших гостей и домашних. Рецепт очень прост в приготовлении. Такие огурчики станут превосходной закуской, которую определенно...
Соус «Тартар» с солеными огурцами
Описание приготовления: Вот простой рецепт, как приготовить соус "Тартар" с солеными огурцами. Приготовьте домашний майонез, разотрите яичный желток и добавьте мелко-мелко нарезанные соленые огурчики. Кроме рыбных блюд, соус "Тартар" подается и к мясным блюдам. Назначение:...