Сказать. что без соуса не обходится ни одно блюдо, — в корне неправильно. Но вот отрицать, что любой соус делает еду привлекательней, аппетитней и ароматней, вряд ли кто станет.

И то, что одно и то же блюдо, но поданное под разными соусами, кардинально может отличаться — тоже факт. А приготовленный по правильным рецептам соус делает любую кухню богаче и ярче. Само количество рецептов не ограничивается даже одной тысячей — их гораздо больше. Правда, не многие из нас готовят их по классическим рецептам — намного проще купить кетчуп, майонез или горчицу.

А на самом деле — мясной, молочный, грибной, сладкий — без такого соуса основное блюдо может и не раскроется до конца! Вот поэтому — выбираем рецепт и готовим с удовольствием!