Суббота, 25 декабря, 2021
Домой СОУСЫ

СОУСЫ

    Сказать. что без соуса не обходится ни одно блюдо, — в корне неправильно. Но вот отрицать, что любой соус делает еду привлекательней, аппетитней и ароматней, вряд ли кто станет.

    И то, что одно и то же блюдо, но поданное под разными соусами, кардинально может отличаться — тоже факт. А приготовленный по правильным рецептам соус делает любую кухню богаче и ярче. Само количество рецептов не ограничивается даже одной тысячей — их гораздо больше. Правда, не многие из нас готовят их по классическим рецептам — намного проще купить кетчуп,  майонез или горчицу.

    А на самом деле — мясной, молочный, грибной, сладкий — без такого соуса основное блюдо может и не раскроется до конца! Вот поэтому — выбираем рецепт и готовим с удовольствием!

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    Горчица с мёдом и лимонным соком — оригинальный рецепт

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    Домашний соус табаско

    Время подготовки: 20 мин. Время приготовления: 50 мин. Кол-во порций: 30 шт. Вид кухни: американская Назначение: Вегетарианство Ингредиенты Вода 150 мл Лук репчатый 1 шт. Масло оливковое Extra Virgin 20 мл Перец чили свежий 150 г Петрушка свежая 1 веточка Помидоры 4 шт. Сахар...
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    Подлива из помидоров с чесноком за 30 минут

    Время подготовки: 3 мин. Время приготовления: 30 мин. Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Вегетарианство Диетические блюда Ингредиенты Вода 100 мл Лук репчатый 70 г Масло подсолнечное рафинированное 50 мл Мука пшеничная 1 ст. л. Перец чёрный молотый 3 щепотка Помидоры 550...
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    Огурцы с горчицей

    Описание приготовления: Этот необычный рецепт огурцов с горчицей выгодно отличается от традиционных соленых огурцов. Огурцы с горчицей непременно удивят ваших гостей и домашних. Рецепт очень прост в приготовлении. Такие огурчики станут превосходной закуской, которую определенно...
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    Соус «Тартар» с солеными огурцами

    Описание приготовления: Вот простой рецепт, как приготовить соус "Тартар" с солеными огурцами. Приготовьте домашний майонез, разотрите яичный желток и добавьте мелко-мелко нарезанные соленые огурчики. Кроме рыбных блюд, соус "Тартар" подается и к мясным блюдам. Назначение:...
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    Майонез классический домашний

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    Хрен со свёклой

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    Горчица на огуречном рассоле

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