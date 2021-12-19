Воскресенье, 19 декабря, 2021
Домой ВТОРЫЕ БЛЮДА

ВТОРЫЕ БЛЮДА

    Вторые блюда поражают своим разнообразием. Мясные, овощные, рыбные…

    Их вклад в здоровое питание каждого человека трудно переоценить. Вторые блюда содержат различное количество белков и углеводов, жиров, витаминов. Их количество напрямую влияет на нашу активность. Хотя — не только на активность, но и на жизнедеятельность в целом.

    Разумеется, немалую роль здесь играет и способ приготовления самих продуктов. Это выражается в рецептах вторых блюд. Именно им и посвящена эта рубрика — вторые блюда с простыми пошаговыми рецептами.

    Готовьте с удовольствием!

    Последнее

    Боул с киноа, цветной капустой и фетой

    Время подготовки: 30 мин. Время приготовления: 10 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Капуста цветная 150 г Киноа 2 ст. Куриное бедро 1 шт. Маслины с косточкой 10 шт. Масло оливковое Extra Virgin 2 ст....
    Узнать больше

    Сливочный картофель, запеченный в духовке

    Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 1 час Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: русская В чём готовить: в духовке Ингредиенты Картофель 8 шт. Масло сливочное 50 г Молоко 2 ст. Прованские травы 2 щепотка Соль 1 ч. л. Яйца куриные 1 шт. Картофель...
    Узнать больше

    Вкусные макароны с яйцом и пряными специями на сковороде

    Время подготовки: 5 мин. Время приготовления: 20 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: русская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Макароны перья (паста Пенне Ригате) 150 г Масло оливковое рафинированное 2.5 ст. л. Орегано сухой 1 ч. л. Смесь трав для...
    Узнать больше

    Пряный золотистый картофель в микроволновке

    Узнать больше

    Молочная каша из бурого риса с куркумой и тыквой

    Узнать больше

    Мясной фарш, тушёный в кабачковой икре со сметаной

    Узнать больше

    Запечённый картофель с грецкими орехами

    Узнать больше

    Копчёные рёбра с картофелем в горшочках

    Узнать больше

    Кето плов из индейки и цветной капусты

    Узнать больше

    Гарниры из картофеля на Новый год 2022. Видео

    Узнать больше
    12Страница 1 из 2
    © 2020-2021 Все права защищены.