Вторые блюда поражают своим разнообразием. Мясные, овощные, рыбные…

Их вклад в здоровое питание каждого человека трудно переоценить. Вторые блюда содержат различное количество белков и углеводов, жиров, витаминов. Их количество напрямую влияет на нашу активность. Хотя — не только на активность, но и на жизнедеятельность в целом.

Разумеется, немалую роль здесь играет и способ приготовления самих продуктов. Это выражается в рецептах вторых блюд. Именно им и посвящена эта рубрика — вторые блюда с простыми пошаговыми рецептами.

Готовьте с удовольствием!