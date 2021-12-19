Боул с киноа, цветной капустой и фетой
Время подготовки: 30 мин. Время приготовления: 10 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: европейская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Капуста цветная 150 г Киноа 2 ст. Куриное бедро 1 шт. Маслины с косточкой 10 шт. Масло оливковое Extra Virgin 2 ст....
Сливочный картофель, запеченный в духовке
Время подготовки: 10 мин. Время приготовления: 1 час Кол-во порций: 4 шт. Вид кухни: русская В чём готовить: в духовке Ингредиенты Картофель 8 шт. Масло сливочное 50 г Молоко 2 ст. Прованские травы 2 щепотка Соль 1 ч. л. Яйца куриные 1 шт. Картофель...
Вкусные макароны с яйцом и пряными специями на сковороде
Время подготовки: 5 мин. Время приготовления: 20 мин. Кол-во порций: 2 шт. Вид кухни: русская Назначение: Быстро и просто Ингредиенты Макароны перья (паста Пенне Ригате) 150 г Масло оливковое рафинированное 2.5 ст. л. Орегано сухой 1 ч. л. Смесь трав для...
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