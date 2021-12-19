Как приготовить блины на воде без молока
Описание приготовления: Бывает, что утром очень хочется позавтракать блинами, а молоко дома, как назло, закончилось. Не беда, приготовьте блины на воде без молока. Этот простой рецепт стоит знать! Ведь когда-нибудь, при отсутствии молока, он обязательно...
Простой рецепт торт зебра на кефире
Описание приготовления: Посмотрите, какой простой рецепт торт "Зебра" на кефире с симпатичным рисунком и как легко его приготовить! Для этого понадобится простой набор продуктов и парочка зубочисток. Зубочистками мы и сделаем красивый орнамент, в этом...
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