Наверное, у каждого из нас с детства в память врезались запахи вкусной домашней выпечки. Рецепты разные — простые и сложные. Неизменно, пожалуй, одно — аромат.

И, кажется, он запоминается на всю жизнь. Причем, аромат не только самого блюда. Будь то пирожки или печенье, блины или оладьи, простые булочки или бисквиты. Но еще и той атмосферы, в которой все эти лакомства готовились. И пусть не обязательно это праздник (в прямом смысле слова) или иное торжественное мероприятие. Но и повседневностью это не назовешь.

Ведь порой, особенно необычные рецепты домашней выпечки, требуют участия сразу нескольких человек. А это, как известно, сближает!