Пятница, 24 декабря, 2021
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ЗАКУСКИ

    Закуски — холодные и горячие — в общепринятом смысле подразумевают блюда, которые предшествуют обеду или ужину. Порции сами по себе, как правило, небольшие. А приготовить закуски можно из копченостей, сыров, колбас разных видов. Также для их приготовления можно использовать и консервы.

    В общем, ассортимент исходных ингредиентов велик, а потому и количество закусок, как отдельных блюд, тоже велико.

    Я же постараюсь остановиться на самых популярных и, соответственно, самых востребованных рецептах.

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