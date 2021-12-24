Говядина, маринованная в водке, на праздничный стол
Описание приготовления: Говядина, маринованная в водке, — это отличная закуска на праздничный стол. Такая нарезка точно украсит любое торжество. Как правильно приготовить говядину, маринованную в водке я с вами поделюсь. Основной ингредиент: Мясо / Говядина...
Интересный рецепт, как сделать сельдь под шубой рулетом
Описание приготовления: Такого варианта селедки под шубой вы еще не пробовали. Конечно, вкус остается тем же, но подача более, чем оригинальная! Такой рулет можно подать как в качестве холодной закуски, так и в качестве салата....
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