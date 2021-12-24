Закуски — холодные и горячие — в общепринятом смысле подразумевают блюда, которые предшествуют обеду или ужину. Порции сами по себе, как правило, небольшие. А приготовить закуски можно из копченостей, сыров, колбас разных видов. Также для их приготовления можно использовать и консервы.

В общем, ассортимент исходных ингредиентов велик, а потому и количество закусок, как отдельных блюд, тоже велико.

Я же постараюсь остановиться на самых популярных и, соответственно, самых востребованных рецептах.