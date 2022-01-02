Описание приготовления:

Совсем недавно я отыскала замечательный рецепт, как приготовить вкусные сочные рыбные котлеты из щуки. Здесь есть один маленький секретик — мы добавим в фарш взбитый яичный белок. Благодаря этому они станут невероятно нежными и, можно сказать, воздушными. Казалось бы — такая мелочь, но какой эффект это производит.

Вообще я люблю рыбные котлеты еще с детства, когда их нам давали на обед в детском саду. Но, конечно же, домашние котлеты собственного приготовления вне конкуренции и всегда ассоциировались у меня с бабушкой. Такие вкусные котлеты как у нее я больше нигде не пробовала. И поэтому бабулины котлетки до сих пор у меня на первом месте. И в большей степени — благодаря теплым воспоминаниям из детства и моей безграничной любви к бабушке. Поэтому этот интересный и в то же время простой рецепт рыбных котлет из щуки занимает одно из почетных мест в моем кулинарном сборнике.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Ингредиенты:

Щука — 2 Килограмма

Лук репчатый — 2 Штуки

Масло сливочное — 40 Грамм

Молоко — 100 Миллилитров

Яичный белок — 1 Штука

Батон пшеничный — 100 Грамм

Сливки 20-22% — 100 Миллилитров

Масло растительное — 70 Миллилитров

Соль — 2 Чайных ложки

Перец белый молотый — 1 Чайная ложка

Количество порций: 8

Как приготовить сочные рыбные котлеты из щуки

Для начала нам необходимо хорошенько промыть рыбу под холодной водой, чтобы избавиться о слизи.

Теперь делаем два надреза вдоль хребта и на брюшке, вычищаем внутренности, отрезаем голову, плавники и хвост. Аккуратно отделяем филе от хребта.

Кладем филе шкурой вниз и счищаем мясо при помощи ножа или ложки, кладем в глубокую миску.

Репчатый лук чистим и нарезаем на мелкие кубики, обжариваем на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого цвета.

Теперь нарезаем батон (черствый) на небольшие кубики и замачиваем в молоке на 10-15 минут.

Пропускаем через мясорубку мясо щуки, батон с молоком и лук.

Перемешиваем все ингредиента, а потом еще раз пропускаем фарш через мясорубку для того, чтобы он был более однородный.

Фарш немного отбиваем, добавляя сливки, солим и приправляем белым молотым перцем.

В отдельной посуде взбиваем яичный белок в густую пену, а затем переливаем его в фарш, аккуратно вмешиваем его.

Смачиваем руки в теплой воде и начинаем лепить котлеты. Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем на нем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем ставим в разогретую до 170 градусов духовку и готовим еще 15-20 минут. Готовые котлетки подаем с любым гарниром.

И если Вы любитель рыбных котлет, то обязательно должны попробовать рыбные котлеты из филе минтая. Не пожалеете!

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