Описание приготовления:
Совсем недавно я отыскала замечательный рецепт, как приготовить вкусные сочные рыбные котлеты из щуки. Здесь есть один маленький секретик — мы добавим в фарш взбитый яичный белок. Благодаря этому они станут невероятно нежными и, можно сказать, воздушными. Казалось бы — такая мелочь, но какой эффект это производит.
Вообще я люблю рыбные котлеты еще с детства, когда их нам давали на обед в детском саду. Но, конечно же, домашние котлеты собственного приготовления вне конкуренции и всегда ассоциировались у меня с бабушкой. Такие вкусные котлеты как у нее я больше нигде не пробовала. И поэтому бабулины котлетки до сих пор у меня на первом месте. И в большей степени — благодаря теплым воспоминаниям из детства и моей безграничной любви к бабушке. Поэтому этот интересный и в то же время простой рецепт рыбных котлет из щуки занимает одно из почетных мест в моем кулинарном сборнике.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Ингредиенты:
- Щука — 2 Килограмма
- Лук репчатый — 2 Штуки
- Масло сливочное — 40 Грамм
- Молоко — 100 Миллилитров
- Яичный белок — 1 Штука
- Батон пшеничный — 100 Грамм
- Сливки 20-22% — 100 Миллилитров
- Масло растительное — 70 Миллилитров
- Соль — 2 Чайных ложки
- Перец белый молотый — 1 Чайная ложка
Количество порций: 8
Как приготовить сочные рыбные котлеты из щуки
Для начала нам необходимо хорошенько промыть рыбу под холодной водой, чтобы избавиться о слизи.
Теперь делаем два надреза вдоль хребта и на брюшке, вычищаем внутренности, отрезаем голову, плавники и хвост. Аккуратно отделяем филе от хребта.
Кладем филе шкурой вниз и счищаем мясо при помощи ножа или ложки, кладем в глубокую миску.
Репчатый лук чистим и нарезаем на мелкие кубики, обжариваем на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого цвета.
Теперь нарезаем батон (черствый) на небольшие кубики и замачиваем в молоке на 10-15 минут.
Пропускаем через мясорубку мясо щуки, батон с молоком и лук.
Перемешиваем все ингредиента, а потом еще раз пропускаем фарш через мясорубку для того, чтобы он был более однородный.
Фарш немного отбиваем, добавляя сливки, солим и приправляем белым молотым перцем.
В отдельной посуде взбиваем яичный белок в густую пену, а затем переливаем его в фарш, аккуратно вмешиваем его.
Смачиваем руки в теплой воде и начинаем лепить котлеты. Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем на нем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем ставим в разогретую до 170 градусов духовку и готовим еще 15-20 минут. Готовые котлетки подаем с любым гарниром.
И если Вы любитель рыбных котлет, то обязательно должны попробовать рыбные котлеты из филе минтая. Не пожалеете!