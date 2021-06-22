Описание приготовления:
Нам понадобится свежий шпинат и погружной блендер.
Назначение:
Для детей / На завтрак / Полдник / На полдник / На праздничный стол / Недорого / Масленица Основной ингредиент:
Овощи / Шпинат / Зелень Блюдо:
Выпечка / Оладьи География кухни:
Восточная
Ингредиенты:
- Мука — 6 Ст. ложек (с горкой)
- Свежий шпинат — 500 Грамм
- Масло растительное — 2 Ст. ложки (плюс для жарки)
- Яйцо — 1 Штука
- Кефир — 150 Миллилитров
- Сода — 1/2 Чайных ложки
Количество порций: 4
Как приготовить «Оладьи из шпината»
1
1. В большую глубокую миску всыпьте муку, вбейте яйцо, если хотите, посолите. Влейте масло растительное.
2
2. Добавьте соду и кефир, перемешайте. Гасить соду не надо.
3
3. По пригоршне вводите шпинат и взбивайте каждую порцию погружным блендером.
4
4. Разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. На раскаленную сковороду (средне-высокий огонь) выливайте по две столовые ложки теста. Жарьте с одной стороны, пока тесто не начнет пузырится, затем переворачивайте и жарьте минуты три.