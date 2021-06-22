Описание приготовления:

Нам понадобится свежий шпинат и погружной блендер.

Назначение:
Для детей / На завтрак / Полдник / На полдник / На праздничный стол / Недорого / Масленица Основной ингредиент:
Овощи / Шпинат / Зелень Блюдо:
Выпечка / Оладьи География кухни:
Восточная

Ингредиенты:

  • Мука  — 6 Ст. ложек (с горкой)
  • Свежий шпинат  — 500 Грамм
  • Масло растительное  — 2 Ст. ложки (плюс для жарки)
  • Яйцо  — 1 Штука
  • Кефир  — 150 Миллилитров
  • Сода  — 1/2 Чайных ложки

Количество порций: 4

Как приготовить «Оладьи из шпината»

1
1. В большую глубокую миску всыпьте муку, вбейте яйцо, если хотите, посолите. Влейте масло растительное.

2
2. Добавьте соду и кефир, перемешайте. Гасить соду не надо.

3
3. По пригоршне вводите шпинат и взбивайте каждую порцию погружным блендером.

4
4. Разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. На раскаленную сковороду (средне-высокий огонь) выливайте по две столовые ложки теста. Жарьте с одной стороны, пока тесто не начнет пузырится, затем переворачивайте и жарьте минуты три.

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