Описание приготовления:

Нам понадобится свежий шпинат и погружной блендер.

Назначение:

Для детей / На завтрак / Полдник / На полдник / На праздничный стол / Недорого / Масленица Основной ингредиент:

Овощи / Шпинат / Зелень Блюдо:

Выпечка / Оладьи География кухни:

Восточная

Ингредиенты:

Мука — 6 Ст. ложек (с горкой)

Свежий шпинат — 500 Грамм

Масло растительное — 2 Ст. ложки (плюс для жарки)

Яйцо — 1 Штука

Кефир — 150 Миллилитров

Сода — 1/2 Чайных ложки

Количество порций: 4

Как приготовить «Оладьи из шпината»

1

1. В большую глубокую миску всыпьте муку, вбейте яйцо, если хотите, посолите. Влейте масло растительное.

2

2. Добавьте соду и кефир, перемешайте. Гасить соду не надо.

3

3. По пригоршне вводите шпинат и взбивайте каждую порцию погружным блендером.

4

4. Разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. На раскаленную сковороду (средне-высокий огонь) выливайте по две столовые ложки теста. Жарьте с одной стороны, пока тесто не начнет пузырится, затем переворачивайте и жарьте минуты три.

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