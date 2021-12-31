Как приготовить торт Кудряш классический

Откуда взял своё начало торт Кудряш классический? В какой стране был он придуман и кто тот кулинар, который впервые создал этот шедевр? Ведь изумительное сочетание сладкого теста, крема и различных украшений в одном блюде, к нынешнему времени так и не известно.

Одни исследователи полагают, что родиной прообраза торта является Италия. Их мнение подкрепляется доказательствами лингвистов, которые утверждают, якобы слово «торт» обозначает нечто витиеватое или замысловатое. Другие же исследователи считают родиной сладкого блюда Восток с его загадочными «восточными сладостями». И якобы именно там был создан не просто прообраз современного торта. А был создан торт в таком виде, в каком привыкли видеть его мы.

И хотя достоверные сведения не дошли до нас, но можно с уверенностью утверждать, что роль торта, которую он играет на нашем праздничном столе сегодня, нельзя переоценить. В этом рецепте хочу вам показать, как делается достаточно оригинальный, не смотря на отсутствие необычных украшений, и очень вкусный торт «Кудряш».