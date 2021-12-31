Время подготовки: 1 час
Время приготовления: 2 часа
Кол-во порций: 12 шт.
Вид кухни: украинская европейская
Назначение: Праздничные блюда Для детей
В чём готовить: в духовке
Ингредиенты
Как приготовить торт Кудряш классический
Откуда взял своё начало торт Кудряш классический? В какой стране был он придуман и кто тот кулинар, который впервые создал этот шедевр? Ведь изумительное сочетание сладкого теста, крема и различных украшений в одном блюде, к нынешнему времени так и не известно.
Одни исследователи полагают, что родиной прообраза торта является Италия. Их мнение подкрепляется доказательствами лингвистов, которые утверждают, якобы слово «торт» обозначает нечто витиеватое или замысловатое. Другие же исследователи считают родиной сладкого блюда Восток с его загадочными «восточными сладостями». И якобы именно там был создан не просто прообраз современного торта. А был создан торт в таком виде, в каком привыкли видеть его мы.
И хотя достоверные сведения не дошли до нас, но можно с уверенностью утверждать, что роль торта, которую он играет на нашем праздничном столе сегодня, нельзя переоценить. В этом рецепте хочу вам показать, как делается достаточно оригинальный, не смотря на отсутствие необычных украшений, и очень вкусный торт «Кудряш».
Как приготовить торт Кудряш классический — пошаговый рецепт с фото в домашних условиях
Шаг 1 Ссылка
Основные ингредиенты: мука, яйца, какао, сода, сахар, масло, сгущённое молоко.
Шаг 2 Ссылка
Сначала поставим на 2 часа вариться сгущённое молоко. Если у вас молоко вареное, тогда пропустите этот шаг.
Шаг 3 Ссылка
Отделяем яичный желток от белка. Белок ставим в холодильник на то время, пока будем работать с желтком.
Шаг 4 Ссылка
Теперь готовим первый корж торта. Для этого берём 4 яичных желтка и взбиваем их, постепенно (по одной столовой ложке) добавляя в них один стакан сахара.
Шаг 5 Ссылка
Пока желтки с сахаром взбиваются, достаём белки из холодильника, добавляем в них щепотку лимонной кислоты и взбиваем их вилкой.
Шаг 6 Ссылка
Теперь постепенно добавляем во взбивающиеся желтки половину белков (вторая половина белков для второго коржа), также добавляем 0,5 чайной ложки соды, щепотку ванилина, 1 стакан муки и взбиваем ещё 5-7 минут.
Шаг 7 Ссылка
Затем выливаем тесто в форму для выпекания, предварительно смазав её маргарином, также можно слегка присыпать форму мукой, чтобы коржи не прилипали. И ставим в духовку на 50 минут при температуре 180 °C.
Шаг 8 Ссылка
Пока готовится первый корж, можно начинать делать второй. Второй корж готовится точно также как и первый (шаг 4 и 6), но с добавлением 3 столовых ложек какао (в шаге 6).
Шаг 9 Ссылка
Делаем крем. Когда сгущённое молоко будет готово, нужно дать ему остыть. Затем помещаем его в одну ёмкость с маслом и тщательно перемешиваем их.
Шаг 10 Ссылка
После того, как коржи испекутся и остынут, нужно будет разрезать их таким образом, чтобы из двух коржей получилось четыре.
Шаг 11 Ссылка
С каждой половины коржа нужно натереть крошек — это будующие кудряшки (обычно они получаются большими).
Шаг 12 Ссылка
Теперь кладём на блюдо первый корж и смазываем его кремом.
Шаг 13 Ссылка
Затем кладём второй корж, но другого цвета и также смазываем кремом.
Шаг 14 Ссылка
Когда у вас получится торт, состоящий из четырёх коржей, обмажьте его кремом сверху и по бокам.
Шаг 15 Ссылка
Затем украшаем торт крошками-кудряшками. Торт готов.