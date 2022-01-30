Идея приготовить домашнее ванильное мороженое самому приходила в детстве, пожалуй, каждому из нас. А кто-то даже и пытался. И хорошо, если взрослым эта идея тоже нравилась. Ну кто не любит мороженое? Такое вкусное, разное, освежающее в жару!

И действительно — любимый десерт можно самим приготовить дома без мороженицы, а всего лишь с помощью миксера и морозильника. Так давайте и мы приготовим ванильное мороженое!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое География кухни: Русская кухня

Ингредиенты:

Сливки 35% — 400 Миллилитров

Сгущенное молоко — 200 Миллилитров

Ванилин — 1 Щепотка

Количество порций: 4-5

Как приготовить домашнее ванильное мороженое

Подготовьте необходимые продукты.

Сливки и ванилин взбейте на максимальной скорости миксера до твердых пиков.

Влейте сгущенку, перемешайте на низких оборотах.

Выложите пышную массу в контейнер, накройте плотно крышкой. Поставьте в морозильник на 8 часов, удобно на ночь.

И если Вы любитель такого десерта, то Вам непременно нужно записать в свой кулинарный блокнот еще два рецепта — клубничное мороженое из йогурта и мятное мороженое.

Приятного аппетита и не забудьте угостить друзей этим лакомством!

Источник