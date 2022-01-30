Идея приготовить домашнее ванильное мороженое самому приходила в детстве, пожалуй, каждому из нас. А кто-то даже и пытался. И хорошо, если взрослым эта идея тоже нравилась. Ну кто не любит мороженое? Такое вкусное, разное, освежающее в жару!
И действительно — любимый десерт можно самим приготовить дома без мороженицы, а всего лишь с помощью миксера и морозильника. Так давайте и мы приготовим ванильное мороженое!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое География кухни: Русская кухня
Ингредиенты:
- Сливки 35% — 400 Миллилитров
- Сгущенное молоко — 200 Миллилитров
- Ванилин — 1 Щепотка
Количество порций: 4-5
Как приготовить домашнее ванильное мороженое
Подготовьте необходимые продукты.
Сливки и ванилин взбейте на максимальной скорости миксера до твердых пиков.
Влейте сгущенку, перемешайте на низких оборотах.
Выложите пышную массу в контейнер, накройте плотно крышкой. Поставьте в морозильник на 8 часов, удобно на ночь.
И если Вы любитель такого десерта, то Вам непременно нужно записать в свой кулинарный блокнот еще два рецепта — клубничное мороженое из йогурта и мятное мороженое.
Приятного аппетита и не забудьте угостить друзей этим лакомством!