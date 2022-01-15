В этом рецепте — о том, как приготовить медовый бисквит пошагово.

Описание приготовления:

Сам по себе, медовый бисквит — это уникальная комбинация простоты приготовления, доступности ингредиентов и вкусности результата. По рецепту воздушный бисквит получается удивительно нежным, мягким, с привкусом меда. Бывают сухие бисквиты, но этот не такой — он прямо тает во рту, его можно есть безо всяких кремов как самый настоящий торт. Да что я рассказываю — марш на кухню готовить!

Назначение: На праздничный стол / День рождения / 8 марта Основной ингредиент: Молочные продукты / Тесто / Мука / Сметана / Мёд Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквит / Бисквитный торт

Ингредиенты:

Яйца — 6 Штук

Сахар — 160 Грамм

Мед — 2 Ст. ложки

Мука — 190 Грамм

Сгущеное молоко — — По вкусу

Орехи — — По вкусу

Количество порций: 4

Как приготовить «Медовый бисквит»

Все очень просто. Для начала в емкость разобьем яйца, добавим мед и сахар.

Взбиваем около 10 минут до образования весьма плотной массы. Объем должен увеличиться где-то в 3-4 раза, поэтому не ленитесь — взбивать нужно долго.

Теперь можно всыпать в яичную массу муку.

Теперь уже не взбиваем, а просто аккуратненько перемешиваем снизу вверх. До однородности.

Ставим в духовку и выпекаем 30-40 минут при 180 градусах до готовности. Готовность проще всего определять дедовским методом протыкания шпажкой или ножиком 🙂

Вот такой вот красивенький медовый бисквит у вас получится.

Теперь, при желании, его можно разрезать на 2-3 коржа, каждый из которых смазываем вареной сгущенкой.

В принципе, достаточно двух слоев сгущенки между тремя коржами бисквита. Но здесь, как говорится, на любителя. Хотя зачем отказывать себе в удовольствии?

Сверху смазываем сгущенкой (или топленым шоколадом), посыпаем рублеными орешками. Готово! Как видите, приготовить медовый бисквит пошагово оказалось не так уж и трудно. Согласны?

Кстати мед можно использовать для приготовления не только лишь тортов и другой выпечки. Попробуйте оригинальный рецепт приготовления горчицы с мёдом и лимонным соком. Вам точно понравится!

Приятного аппетита!

Источник