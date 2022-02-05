Добавим сливочный рис из цветной капусты в сковороду с мясом. Ещё потушим их вместе 3-5 минут. Вот и всё -наш кето плов готов! А кому нравятся блюда с цветной капустой, то попробуйте приготовить боул с курицей и киноа, фетой и овощами.

Приятного аппетита!