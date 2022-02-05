Кето плов из индейки и цветной капусты

Предлагаю вам приготовить вкусный низкоуглеводный кето плов из индейки и цветной капусты. Такой ароматный плов с овощным рисом идеально подходит для кето питания, лоукарб питания, диабетического и безглютенового.

На обычном питании плов можно готовить для разнообразия рациона и дополнительного приёма овощей. Цветную капусту мы измельчим в блендере, получим рис. Ну а сам рис из цветной капусты в плове пропитывается вкусом мяса и специй.

Время подготовки: 10 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Кол-во порций: 2 шт.

Вид кухни: русская

Назначение: Диетические блюда. Быстро и просто.

Бульон куриный 100 мл
Индейка 400 г
Капуста цветная 200 г
Лук репчатый 30 г
Масло сливочное 20 г
Перец сладкий (болгарский) 30 г
Приправа для плова 1 г
Смалец 20 г
Соль 5 г
Чеснок 5 г

 

Как приготовить кето плов из индейки и цветной капусты пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1 Ссылка

Подготовим продукты для плова. Куриный бульон подогреем. Традиционную, но высокоуглеводную, морковку я заменила на сладкий жёлтый перец.

Шаг 2 Ссылка

Грудку индейки 400 г помоем, обсушим и нарежем небольшими кусочками.

Шаг 3 Ссылка

Рис для плова приготовим из цветной капусты 200 г. В моём случае я использую замороженную капусту.. А чтобы сделать рис из свежей цветной капусты, её нужно разобрать на соцветия и измельчить в блендере.

Шаг 4 Ссылка

Лук 30 г, чеснок 5 г и сладкий перец 30 г мелко нарежем.

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Шаг 5 Ссылка

На горячем смальце 20 г обжарим индейку.

Смалец домашний

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Шаг 6 Ссылка

Добавим к индейке лук, чеснок и перец. Обжарим их до появления ароматов. Добавим соль 5 г и приправы для плова 1 г. Перемешаем.

Шаг 7 Ссылка

Добавим горячий куриный бульон 100 мл. Потушим мясо до готовности.

Бульон куриный в мультиварке

Шаг 8 Ссылка

Незадолго до готовности мяса потушим рис из цветной капусты в сливочном масле 20 г.

Шаг 9 Ссылка

Готовый кето плов из индейки и цветной капусты

Добавим сливочный рис из цветной капусты в сковороду с мясом. Ещё потушим их вместе 3-5 минут. Вот и всё -наш кето плов готов! А кому нравятся блюда с цветной капустой, то попробуйте приготовить боул с курицей и  киноа, фетой и овощами.

Приятного аппетита!

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