Предлагаю вам приготовить вкусный низкоуглеводный кето плов из индейки и цветной капусты. Такой ароматный плов с овощным рисом идеально подходит для кето питания, лоукарб питания, диабетического и безглютенового.
На обычном питании плов можно готовить для разнообразия рациона и дополнительного приёма овощей. Цветную капусту мы измельчим в блендере, получим рис. Ну а сам рис из цветной капусты в плове пропитывается вкусом мяса и специй.
Время приготовления: 30 мин.
Кол-во порций: 2 шт.
Вид кухни: русская
Назначение: Диетические блюда. Быстро и просто.
Как приготовить кето плов из индейки и цветной капусты пошагово с фото в домашних условиях
Шаг 1 Ссылка
Подготовим продукты для плова. Куриный бульон подогреем. Традиционную, но высокоуглеводную, морковку я заменила на сладкий жёлтый перец.
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Грудку индейки 400 г помоем, обсушим и нарежем небольшими кусочками.
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Рис для плова приготовим из цветной капусты 200 г. В моём случае я использую замороженную капусту.. А чтобы сделать рис из свежей цветной капусты, её нужно разобрать на соцветия и измельчить в блендере.
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Лук 30 г, чеснок 5 г и сладкий перец 30 г мелко нарежем.
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Шаг 5 Ссылка
На горячем смальце 20 г обжарим индейку.
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Добавим к индейке лук, чеснок и перец. Обжарим их до появления ароматов. Добавим соль 5 г и приправы для плова 1 г. Перемешаем.
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Добавим горячий куриный бульон 100 мл. Потушим мясо до готовности.
Бульон куриный в мультиварке
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Незадолго до готовности мяса потушим рис из цветной капусты в сливочном масле 20 г.
Шаг 9 Ссылка
Добавим сливочный рис из цветной капусты в сковороду с мясом. Ещё потушим их вместе 3-5 минут. Вот и всё -наш кето плов готов! А кому нравятся блюда с цветной капустой, то попробуйте приготовить боул с курицей и киноа, фетой и овощами.
Приятного аппетита!