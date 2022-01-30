Необычно звучит — клубничное мороженое из йогурта — но уже по составу можно понять, что это вкусно. Причем не только летом. И не только детям. Ведь кто вообще из нас не любит мороженое? Пожалуй, таких людей абсолютное меньшинство.

Описание приготовления:

Лучше всего съесть десерт в тот же день, когда вы его приготовили, он будет ледяным если останется в холодильнике более 8 часов. Я очень люблю этот рецепт, как приготовить клубничное мороженое из йогурта. Ведь с его помощью получается сладкий и полезный освежающий десерт. Назначение: Для детей / На десерт Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Десерты / Мороженое Диета: Диетическое питание

Ингредиенты:

Клубника — 2 Стакана (с горкой)

Сахар — 3 Ст. ложки

Натуральный жирный йогурт — 1 Стакан

Количество порций: 6

Как приготовить «Клубничное мороженое из йогурта»

1. Приготовьте для мороженого йогурт натуральный без добавок, клубнику и сахар. Сахар можно заменить на мед в том же количестве.

2. Тщательно переберите ягоды, промойте их от пыли и грязи, насекомых. Откиньте на сито, пусть стечет вода. Оборвите хвостики и сложите ягоды в высокий стакан для взбивания. Засыпьте клубнику сахаром или добавьте мед и пюрируйте до однородного клубничного пюре.

3. Добавьте жирный и густой натуральный йогурт, снова при помощи блендера соедините продукты.

4. Клубнично-йогуртовая масса готова.

5. Возьмите силиконовую формочку для мороженого, залейте каждое отделение клубничной массой, воткните палочки и отправьте в морозилку на 6 часов.

6. Мороженое готово! И не забудьте угостить друзей — они непременно оценят.

А для ценителей такого рода десертов можно предложить еще два варианта — мятное мороженое и рецепт домашнего ванильного мороженого. Понравится и детям, да и взрослые будут в восторге!

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