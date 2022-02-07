Сегодня у нас коротенький рецепт, как приготовить клубничный коктейль с молоком в блендере. Наверняка в детстве такой напиток вызывал неподдельный восторг у каждого из нас. Так почему бы не попробовать его сделать самим?

Описание приготовления:

Итак, наша задача — вкусный молочный коктейль с клубникой, ванилином и сахаром. Готовится такой десерт с помощью блендера в считанные секунды. Назначение: Для детей / На полдник / На десерт / На скорую руку Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Коктейли

Ингредиенты:

Молоко — 1 Стакан (любой жирности)

Клубника — 1 Стакан

Сахар — 1 Ст. ложка

Ванилин — 1 Щепотка

Количество порций: 1

Как приготовить клубничный коктейль с молоком в блендере

1. Приготовим продукты для коктейля.

2. Клубнику тщательно промойте под водой, удалите хвостики.

3. Сложите в чашу блендера, всыпьте сахар и щепотку ванилина.

4. Влейте молоко.

5. С помощью блендера превратите массу в однородный коктейль.

6. Готово, разливаем по стаканчикам и подаем. Приятного аппетита!

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