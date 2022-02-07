Сегодня у нас коротенький рецепт, как приготовить клубничный коктейль с молоком в блендере. Наверняка в детстве такой напиток вызывал неподдельный восторг у каждого из нас. Так почему бы не попробовать его сделать самим?
Описание приготовления:
Итак, наша задача — вкусный молочный коктейль с клубникой, ванилином и сахаром. Готовится такой десерт с помощью блендера в считанные секунды. Назначение: Для детей / На полдник / На десерт / На скорую руку Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Коктейли
Ингредиенты:
- Молоко — 1 Стакан (любой жирности)
- Клубника — 1 Стакан
- Сахар — 1 Ст. ложка
- Ванилин — 1 Щепотка
Количество порций: 1
Как приготовить клубничный коктейль с молоком в блендере
1. Приготовим продукты для коктейля.
2. Клубнику тщательно промойте под водой, удалите хвостики.
3. Сложите в чашу блендера, всыпьте сахар и щепотку ванилина.
4. Влейте молоко.
5. С помощью блендера превратите массу в однородный коктейль.
6. Готово, разливаем по стаканчикам и подаем. Приятного аппетита!
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