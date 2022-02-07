Как приготовить индийскую сладость Ладу по рецепту

Продегустировавшие друзья отметили, что сладость вкусная и похожа на ореховое песочное печенье. На мой взгляд, ладу — один из самых вкусных десертов который я готовила на данный момент.

Что касается особенностей приготовления, то тут всё очень просто: справится даже новичок. При подборе ингредиентов желательно использовать именно нутовую муку, потому как она делает печенье нежно-ореховым.