Сегодня готовим индийские сладости Ладу по рецепту, который мне достался от знакомых. Это десерт из гороховой муки (нутовая мука), сливочного или топлёного масла, с орехами, кокосовой стружкой и сладкими специями: корицей, кардамоном и мускатным орехом.
Время подготовки: 40 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Кол-во порций: 8 шт.
Вид кухни: индийская
Назначение: Вегетарианство
Как приготовить индийскую сладость Ладу по рецепту
Продегустировавшие друзья отметили, что сладость вкусная и похожа на ореховое песочное печенье. На мой взгляд, ладу — один из самых вкусных десертов который я готовила на данный момент.
Что касается особенностей приготовления, то тут всё очень просто: справится даже новичок. При подборе ингредиентов желательно использовать именно нутовую муку, потому как она делает печенье нежно-ореховым.
Рецепт Ладу пошагово с фото в домашних условиях
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Для приготовления ладу понадобится нутовая мука, сливочное или топлёное масло, сахарная пудра, кокосовая стружка, любые орехи и специи: молотая корица, мускатный орех и кардамон.
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Подсушить на сухой сковороде орехи, снять шелуху и измельчить в ступке или скалкой.
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Сливочное масло растопить в сковороде с толстым дном.
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Добавить нутовую муку и периодически помешивая оставить на 15 минут на медленном огне, вскоре появится ореховый аромат.
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Затем добавить молотые семена кардамона, корицу и мускатный орех, а также орехи и кокосовую стружку. Всё тщательно перемешать и держать на огне ещё около 2-3 минут пока специи не раскроют свой аромат.
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Далее снять сковороду с огня и добавить сахарную пудру. Тщательно всё перемешать, разбивая комки.
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Переместить массу в тарелку и остудить до комнатной температуры.
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Затем, смочив руки в воде, скатать шарики размером с грецкий орех или больше. При желании украсить орехами. Поставить в холодное место на 30 минут. Десерт готов!
Как видите, приготовить индийские сладости Ладу по рецепту совсем не сложно! Кушайте на здоровье!