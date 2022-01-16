Окрошка с лимонным соком на минералке

В нашей стране у каждой хозяйки свой рецепт окрошки. При этом большинство иностранцев не понимают, как это вообще можно есть. В нашей семье самый любимый вариант окрошки именно на минералке, хотя из-за майонеза это не самый полезный рецепт.

Такая окрошка получается очень освежающая и с приятной кислинкой, всем любителям этого холодного супа рекомендую попробовать.