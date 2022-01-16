окрошка с лимонным соком в жаркую погоду

Каких только рецептов нет — даже окрошка с лимонным соком на минералке! И пускай это первое блюдо именно с таким сочетанием ингредиентов не столь популярно. Но тем не менее рецепт заслуживает внимания. Особенно летом, что, в принципе, совсем неудивительно. А еще в жаркую погоду можно приготовить холодный суп из щавеля — он тоже приятно освежает. Здесь лишь дело вкуса.
Приступаем!

Время подготовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Кол-во порций: 0 шт.

Вид кухни: Русская

Назначение: Диетические блюда

Ветчина 100 г
Вода минеральная 15000 мл
Говядина 100 г
Картофель 2 шт.
Лук зелёный 1 пучок
Майонез 150 г
Огурцы 2 шт.
Редис 3 шт.
Сок лимонный 50 мл
Соль 1 г
Укроп свежий 1 пучок
Яйца куриные 3 шт.

Окрошка с лимонным соком на минералке

В нашей стране у каждой хозяйки свой рецепт окрошки. При этом большинство иностранцев не понимают, как это вообще можно есть. В нашей семье самый любимый вариант окрошки именно на минералке, хотя из-за майонеза это не самый полезный рецепт.

Такая окрошка получается очень освежающая и с приятной кислинкой, всем любителям этого холодного супа рекомендую попробовать.

Как приготовить окрошку на минералке пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1
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Подготавливаем все продукты по списку: 100 г варёной говядины и 100 г ветчины режем мелким кубиком.

Как варить говядину

Шаг 2
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2 огурца и 3 редиски также режем мелким кубиком.

Шаг 3
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3 варёных яйца режем мелко.

Как измельчить варёные яйца за несколько секунд

Как варить куриные яйца

Шаг 4
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2 варёные картошки режем такими же кубиками, как и все ингредиенты.

Как варить картошку в мундире

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1 пучок укропа и 1 пучок зелёного лука режем мелко.

Шаг 6
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Всё соединяем в большой кастрюле и добавляем 150 г майонеза, солим по вкусу, размешиваем, как салат.

Рецепты домашнего майонеза

Шаг 7
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Заливаем все 1,5 л холодной минералки, добавляем 50 мл лимонного сока (количество сока лучше брать по вкусу) и хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник настояться на час, но можно и сразу есть.

Как выжать максимальное количество сока из лимона

Шаг 8
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Окрошка с лимонным соком в тарелке

Окрошка на минералке с лимонным соком готова. Приятного аппетита!

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