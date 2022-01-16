Время подготовки: 30 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Кол-во порций: 0 шт.
Вид кухни: Русская
Назначение: Диетические блюда
Ингредиенты
Окрошка с лимонным соком на минералке
В нашей стране у каждой хозяйки свой рецепт окрошки. При этом большинство иностранцев не понимают, как это вообще можно есть. В нашей семье самый любимый вариант окрошки именно на минералке, хотя из-за майонеза это не самый полезный рецепт.
Такая окрошка получается очень освежающая и с приятной кислинкой, всем любителям этого холодного супа рекомендую попробовать.
Как приготовить окрошку на минералке пошагово с фото в домашних условиях
Шаг 1
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Подготавливаем все продукты по списку: 100 г варёной говядины и 100 г ветчины режем мелким кубиком.
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Шаг 2
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2 огурца и 3 редиски также режем мелким кубиком.
Шаг 3
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3 варёных яйца режем мелко.
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Шаг 4
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2 варёные картошки режем такими же кубиками, как и все ингредиенты.
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Шаг 5
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1 пучок укропа и 1 пучок зелёного лука режем мелко.
Шаг 6
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Всё соединяем в большой кастрюле и добавляем 150 г майонеза, солим по вкусу, размешиваем, как салат.
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Шаг 7
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Заливаем все 1,5 л холодной минералки, добавляем 50 мл лимонного сока (количество сока лучше брать по вкусу) и хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник настояться на час, но можно и сразу есть.
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Шаг 8
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Окрошка на минералке с лимонным соком готова. Приятного аппетита!