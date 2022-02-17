Омлет с овощами и творогом поможет разнообразить наш завтрак. А заодно и обогатить его — получается вкусно, нежно и сытно. И быстро! Ну а сам творог, который многие не особо-то и любят, в омлете уходит на ура. В чем секрет? Всё просто — творог придает яичной массе плотность и сливочный вкус. А овощи дополняют блюдо, добавляя ему не только пользы, но и яркости – вкусовой и внешней. Что увеличивает, в свою очередь, еще и аппетитность.

Возьмите на заметку — творог должен быть мягким и жирным. И обязательно не кислым – тогда он легко плавится.