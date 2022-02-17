Омлет с овощами и творогом поможет разнообразить наш завтрак. А заодно и обогатить его — получается вкусно, нежно и сытно. И быстро! Ну а сам творог, который многие не особо-то и любят, в омлете уходит на ура. В чем секрет? Всё просто — творог придает яичной массе плотность и сливочный вкус. А овощи дополняют блюдо, добавляя ему не только пользы, но и яркости – вкусовой и внешней. Что увеличивает, в свою очередь, еще и аппетитность.
Возьмите на заметку — творог должен быть мягким и жирным. И обязательно не кислым – тогда он легко плавится.
Время приготовления: 10 мин.
Кол-во порций: 2 шт.
Вид кухни: русская
Назначение: просто, вкусно и быстро
Ингредиенты
Как приготовить Омлет с овощами и творогом пошагово с фото в домашних условиях
Шаг 1
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Для приготовления омлета возьмите творог 9%, яйца, молоко, помидор, баклажан, кабачок, морковь, чеснок, редьку, соевый соус, соль, подсолнечное масло.
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Шаг 2
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Сначала подготовьте овощи: очистите от кожицы синий баклажан, порежьте мелким кубиком 50 г, аналогично нарежьте 50 г моркови, 50 г кабачка, 20 г зелёной редьки.
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Шаг 3
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В разогретое масло бросьте 2 зубчика чеснока, его можно потом удалить, а можно оставить. Чуть потомите до появления аромата.
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Шаг 4
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Затем выложите морковь и редьку. Перемешайте, чуть потушите.
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Шаг 5
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И следом отправьте кабачок и баклажан, тушите до полуготовности.
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Шаг 6
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Влейте 0.5 ч. л. соевого соуса, перемешайте и добавьте 50 г нарезанного помидора. Потушите.
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Шаг 7
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Смешайте 40 мл молока и 2 яйца, подсолите 1 щепоткой соли и хорошо взбейте.
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Шаг 8
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Залейте овощи на сковороде.
Шаг 9
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Бросьте горсть творога 2 ст. л. с горкой. Убавьте жар печи до минимума и прикройте сковороду крышкой до готовности омлета.
Шаг 10
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Присыпьте омлет мелко нарезанной зеленью – 1 веточка петрушки и 1 веточка укропа. Зелень вообще незаменимый ингредиент во многих блюдах, а особенно — в салатах. Да и здесь уж этим Вы блюдо точно не испортите!
Сразу подавайте готовый омлет с творогом и овощами на стол.
Приятного аппетита на завтрак!