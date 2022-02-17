Омлет с овощами и творогом

Омлет с овощами и творогом поможет разнообразить наш завтрак. А заодно и обогатить его — получается вкусно, нежно и сытно. И быстро! Ну а сам творог, который многие не особо-то и любят, в омлете уходит на ура. В чем секрет? Всё просто — творог придает яичной массе плотность и сливочный вкус. А овощи дополняют блюдо, добавляя ему не только пользы, но и яркости – вкусовой и внешней. Что увеличивает, в свою очередь, еще и аппетитность.

Возьмите на заметку — творог должен быть мягким и жирным. И обязательно не кислым – тогда он легко плавится.

Время подготовки: 5 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Кол-во порций: 2 шт.

Вид кухни: русская

Назначение: просто, вкусно и быстро

Баклажаны синие 50 г
Кабачок 50 г
Масло подсолнечное рафинированное 30 мл
Молоко 40 мл
Петрушка свежая 1 веточка
Помидоры 50 г
Редька зелёная 20 г
Соль 1 щепотка
Соус соевый 0.5 ч. л.
Творог 2 ст. л.
Укроп свежий 1 веточка
Чеснок 2 зубчик
Яйца куриные 2 шт.

 

Как приготовить Омлет с овощами и творогом пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1
Ссылка

Для приготовления омлета возьмите творог 9%, яйца, молоко, помидор, баклажан, кабачок, морковь, чеснок, редьку, соевый соус, соль, подсолнечное масло.

Как протереть творог

Шаг 2
Ссылка

Сначала подготовьте овощи: очистите от кожицы синий баклажан, порежьте мелким кубиком 50 г, аналогично нарежьте 50 г моркови, 50 г кабачка, 20 г зелёной редьки.

Как убрать горечь из баклажанов

Шаг 3
Ссылка

В разогретое масло бросьте 2 зубчика чеснока, его можно потом удалить, а можно оставить. Чуть потомите до появления аромата.

Как жарить чеснок

Шаг 4
Ссылка

Затем выложите морковь и редьку. Перемешайте, чуть потушите.

Как сушить морковь

Шаг 5
Ссылка

И следом отправьте кабачок и баклажан, тушите до полуготовности.

Как пожарить кабачки

Ссылка

Влейте 0.5 ч. л. соевого соуса, перемешайте и добавьте 50 г нарезанного помидора. Потушите.

Как очистить помидор от кожуры

Шаг 7
Ссылка

Смешайте 40 мл молока и 2 яйца, подсолите 1 щепоткой соли и хорошо взбейте.

Как взбить яйца в пену

Шаг 8
Ссылка

Залейте овощи на сковороде.

Шаг 9
Ссылка

Бросьте горсть творога 2 ст. л. с горкой. Убавьте жар печи до минимума и прикройте сковороду крышкой до готовности омлета.

Шаг 10
Ссылка

Омлет с овощами и творогом выглядит аппетитно

Присыпьте омлет мелко нарезанной зеленью – 1 веточка петрушки и 1 веточка укропа.  Зелень вообще незаменимый ингредиент во многих блюдах, а особенно — в салатах. Да и здесь уж этим Вы блюдо точно не испортите!

Сразу подавайте готовый омлет с творогом и овощами на стол.

Приятного аппетита на завтрак!

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА