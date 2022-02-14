Готовим соус песто из петрушки и грецких орехов

Сегодня я предлагаю приготовить соус песто из петрушки с грецкими орехами. Этот ароматный соус имеет свежий, насыщенный вкус с лёгкой кислинкой. Ну а времени, чтобы его приготовить, нужно немного. Приступаем?

Время приготовления: 15 мин.

Кол-во порций: 10 шт.

Вид кухни:
итальянская

Лимон 0.5 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 100 мл
Мята перечная свежая 1 пучок
Орехи грецкие 50 г
Перец чёрный молотый 2 щепотка
Петрушка свежая 1 пучок
Соль 0.5 ч. л.
Сыр плавленый 100 г
Чеснок 2 зубчик

Вообще, песто — это итальянский соус из базилика, сыра и масла.

Состоит соус не только из петрушки и орехов. Дополняют его также мята, лимон, плавленый сырок и чеснок. Потрясающе вкусный соус хорошо смакует с макаронами, а также его добавляют к пицце или в суп-пюре. Кроме того, ещё отлично песто намазать на ломтик хлеба.

Как приготовить песто из петрушки и грецких орехов пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1
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Для приготовления соуса песто из петрушки и грецких орехов понадобится — свежая петрушка, свежая мята, лимонный сок, соль и перец, чеснок, плавленый сыр, грецкие орехи подсолнечное масло.

Шаг 2
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Промываем и просушиваем 1 большой пучок свежей петрушки. Крупно нарезаем.

Шаг 3
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Промываем 5 веточек мяты и обрываем листики, обсушиваем.

Шаг 4
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Складываем в чашу измельчителя нарезанную петрушку и перебиваем в течение 1 минуты.

Шаг 5
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Добавляем в чашу листики мяты и снова перебиваем 1 минуту.

Шаг 6
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Измельчаем зелень петрушки и мяты, как можно мельче.

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Добавляем 2 зубчика чеснока и 50 г очищенных грецких орехов. Измельчаем до однородности.

Шаг 8
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Добавляем 1 плавленый сырок и снова перемешиваем измельчителем.

Шаг 9
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Затем добавляем 0,5 ч.л. соли, 2 щепотки чёрного молотого перца, сок половинки лимона и перемешиваем.

Шаг 10
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Затем вливаем 50 мл подсолнечного масла и перемешиваем измельчителем.

Шаг 11
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Смотрим на консистенцию соуса и при надобности добавляем ещё подсолнечного масла, снова перемешиваем. Таким образом доводим до нужной нам густоты.

Шаг 12
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А теперь свежий соус песто из петрушки намазываем на хлебушек и наслаждаемся. Готово!

И, кстати, петрушка используется в приготовлении многих соусов — например, в этом.

Шаг 13
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соус песто из петрушки и грецких орехов выглядит аппетитно

Приятного всем аппетита!

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