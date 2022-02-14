Вообще, песто — это итальянский соус из базилика, сыра и масла.

Состоит соус не только из петрушки и орехов. Дополняют его также мята, лимон, плавленый сырок и чеснок. Потрясающе вкусный соус хорошо смакует с макаронами, а также его добавляют к пицце или в суп-пюре. Кроме того, ещё отлично песто намазать на ломтик хлеба.