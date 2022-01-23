Время подготовки: 10 мин.
Время приготовления: 10 мин.
Кол-во порций: 4 шт.
Вид кухни:
европейская
Назначение:
Диетические блюда Быстро и просто
Ингредиенты
Салаты с красной консервированной фасолью и молодой капустой
В сезон молодых овощей хочу предложить вашему вниманию лёгкий, сытный и вкусный салат из молодой капусты и фасоли.
Я выбрала красную фасоль, но также очень хорошо будет и с белой. Из овощей к капусте я добавила свежие огурцы и много зелени, но пожалела, что не добавила редис, молодой зелёный горошек и немного болгарского перца. Заправляла я салат своим любимым соусом из греческого йогурта и горчицы, любителям майонеза советую добавить его.
Салат готовится быстро, просто, но прекрасно подойдёт в качестве полноценного блюда на ужин или как закуска для обеденного стола.
Как приготовить Салат из молодой капусты с консервированной фасолью — пошаговый рецепт с фото
Шаг 1
Ссылка
Приготовьте ингредиенты для салата: молодую капусту, свежие огурцы, зелень укропа и зелёный лук, перепелиные яйца, йогурт, горчицу, соль, перец, консервированную фасоль.
Домашний греческий йогурт рецепт
Рецепты горчицы с фото
Консервированная фасоль рецепт
Шаг 2
Ссылка
Приготовьте соус-заправку для салата. В мисочке смешайте 250 мл греческого натурального йогурта с 1 чайной ложкой горчицы — приготовить ее можно самим. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перемешайте.
Шаг 3
Ссылка
500 грамм свежей капусты нашинкуйте тонко.
Как удалить кочерыжку у капусты
Шаг 4
Ссылка
4 огурца промойте и обсушите. Нарежьте их полукольцами.
Шаг 5
Ссылка
Приготовьте по 1 пучку зелёного лука и укропа. Промойте их и обсушите, мелко нарежьте.
Шаг 6
Ссылка
Отварите 10 перепелиных яиц, очистите их и нарежьте пополам.
Как варить перепелиные яйца
Шаг 7
Ссылка
В салатник выложите все подготовленные овощи, зелень и яйца. Добавьте 1 банку красной консервированной фасоли (жидкость слейте).
Шаг 8
Ссылка
Заправьте салат заправкой и перемешайте.
Шаг 9
Ссылка
Подавайте салат сразу. Приятного аппетита!