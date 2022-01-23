Салат из молодой капусты с консервированной фасолью

Салаты с красной консервированной фасолью и молодой капустой

В сезон молодых овощей хочу предложить вашему вниманию лёгкий, сытный и вкусный салат из молодой капусты и фасоли.

Я выбрала красную фасоль, но также очень хорошо будет и с белой. Из овощей к капусте я добавила свежие огурцы и много зелени, но пожалела, что не добавила редис, молодой зелёный горошек и немного болгарского перца. Заправляла я салат своим любимым соусом из греческого йогурта и горчицы, любителям майонеза советую добавить его.

Салат готовится быстро, просто, но прекрасно подойдёт в качестве полноценного блюда на ужин или как закуска для обеденного стола.