Салат из молодой капусты с консервированной фасолью

Как аппетитно выглядит салат из молодой капусты! Вы только поглядите!
После долгой зимы витаминов не всегда хватает. И вот здесь нам на подмогу приходят молодые  свежие овощи. Капусту не назовешь уж сильно дорогой, поэтому этот салатик станет доступен каждому.

Время подготовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Кол-во порций: 4 шт.

Вид кухни:
европейская

Назначение:
Диетические блюда Быстро и просто

Салат
Капуста белокочанная 500 г
Лук зелёный 1 пучок
Огурцы 4 шт.
Перец чёрный молотый 1 щепотка
Соль по вкусу
Укроп свежий 1 пучок
Фасоль красная консервированная 1 банка
Яйца перепелиные 10 шт.
Соус-заправка
Горчица 1 ч. л.
Йогурт греческий 250 г
Перец чёрный молотый 1 щепотка
Соль по вкусу

Салаты с красной консервированной фасолью и молодой капустой

В сезон молодых овощей хочу предложить вашему вниманию лёгкий, сытный и вкусный салат из молодой капусты и фасоли.

Я выбрала красную фасоль, но также очень хорошо будет и с белой. Из овощей к капусте я добавила свежие огурцы и много зелени, но пожалела, что не добавила редис, молодой зелёный горошек и немного болгарского перца. Заправляла я салат своим любимым соусом из греческого йогурта и горчицы, любителям майонеза советую добавить его.

Салат готовится быстро, просто, но прекрасно подойдёт в качестве полноценного блюда на ужин или как закуска для обеденного стола.

Как приготовить Салат из молодой капусты с консервированной фасолью — пошаговый рецепт с фото

Шаг 1
Ссылка

Приготовьте ингредиенты для салата: молодую капусту, свежие огурцы, зелень укропа и зелёный лук, перепелиные яйца, йогурт, горчицу, соль, перец, консервированную фасоль.

Домашний греческий йогурт рецепт

Рецепты горчицы с фото

Консервированная фасоль рецепт

Шаг 2
Ссылка

Приготовьте соус-заправку для салата. В мисочке смешайте 250 мл греческого натурального йогурта с 1 чайной ложкой горчицы — приготовить ее можно самим. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перемешайте.

Шаг 3
Ссылка

500 грамм свежей капусты нашинкуйте тонко.

Как удалить кочерыжку у капусты

Шаг 4
Ссылка

4 огурца промойте и обсушите. Нарежьте их полукольцами.

Шаг 5
Ссылка

Приготовьте по 1 пучку зелёного лука и укропа. Промойте их и обсушите, мелко нарежьте.

Шаг 6
Ссылка

Отварите 10 перепелиных яиц, очистите их и нарежьте пополам.

Как варить перепелиные яйца

Шаг 7
Ссылка

В салатник выложите все подготовленные овощи, зелень и яйца. Добавьте 1 банку красной консервированной фасоли (жидкость слейте).

Шаг 8
Ссылка

Заправьте салат заправкой и перемешайте.

Шаг 9
Ссылка

После заправки салат из молодой капусты подать на стол

Подавайте салат сразу. Приятного аппетита!

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА