Как приготовить соус к рыбы с яйцами

Сам по себе соус очень простой. Он идеально сочетается с запечённой и отварной, особенно нежирной, белой рыбой. Поскольку в семье всегда были рыбаки, мне этот соус знаком давно. Предлагаю предлагаю его сегодня приготовить к запечённому судаку.

Можно масло не растапливать, а взять размягчённое — тогда соус будет кремообразной консистенции, на горячей рыбе тает и выглядит от этого очень аппетитно, яйца изначально просто мелко рубили ножом, что тоже выглядит здорово.

Итак — приступаем.