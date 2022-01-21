Если быть совсем уж точным, то соус с яйцами к рыбе в знаменитой книге рецептов Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеет другое название. В ней этот соус именуется «Масло с крутыми яйцами».

Соус с яйцами к рыбе в соуснице

Время подготовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Кол-во порций: 4 шт.

Вид кухни: русская

Масло сливочное 50 г
Петрушка свежая 1 веточка
Сок лимонный 0.5 ч. л.
Яйца куриные 1 шт.

Как приготовить соус к рыбы с яйцами

Сам по себе соус очень простой. Он идеально сочетается с запечённой и отварной, особенно нежирной, белой рыбой. Поскольку в семье всегда были рыбаки, мне этот соус знаком давно. Предлагаю предлагаю его сегодня приготовить к запечённому судаку.

Можно масло не растапливать, а взять размягчённое — тогда соус будет кремообразной консистенции, на горячей рыбе тает и выглядит от этого очень аппетитно, яйца изначально просто мелко рубили ножом, что тоже выглядит здорово.

Итак — приступаем.

Шаг 1 Ссылка

Для приготовления соуса взять крутое яйцо, сливочное масло, дольку лимона, петрушку.

Как варить куриные яйца

Шаг 2 Ссылка

Хорошее сливочное масло растопить, можно в микроволновке.

Как растопить сливочное масло

Шаг 3 Ссылка

Чтобы приготовить соус с яйцами к рыбе нужны яйца

Яйцо порубить ножом.

Как измельчить варёные яйца за несколько секунд

Шаг 4 Ссылка

Яйцо добавить к маслу.

Шаг 5 Ссылка

Выдавить сок из лимона (это нейтрализует жирность масла).

Шаг 6 Ссылка

Хорошо перемешать блендером,

Шаг 7 Ссылка

Добавить мелко нарезанную зелень петрушки.

Шаг 8 Ссылка

Хорошо перемешать. И вот теперь можно подавать соус с яйцами к рыбе. А ещё очень вкусно будет его сочетать с запечённым в духовке целиком картофелем.

Приятного аппетита!

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА