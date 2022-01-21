Если быть совсем уж точным, то соус с яйцами к рыбе в знаменитой книге рецептов Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеет другое название. В ней этот соус именуется «Масло с крутыми яйцами».
Время подготовки: 10 мин.
Время приготовления: 10 мин.
Кол-во порций: 4 шт.
Вид кухни: русская
Как приготовить соус к рыбы с яйцами
Сам по себе соус очень простой. Он идеально сочетается с запечённой и отварной, особенно нежирной, белой рыбой. Поскольку в семье всегда были рыбаки, мне этот соус знаком давно. Предлагаю предлагаю его сегодня приготовить к запечённому судаку.
Можно масло не растапливать, а взять размягчённое — тогда соус будет кремообразной консистенции, на горячей рыбе тает и выглядит от этого очень аппетитно, яйца изначально просто мелко рубили ножом, что тоже выглядит здорово.
Итак — приступаем.
Шаг 1 Ссылка
Для приготовления соуса взять крутое яйцо, сливочное масло, дольку лимона, петрушку.
Как варить куриные яйца
Шаг 2 Ссылка
Хорошее сливочное масло растопить, можно в микроволновке.
Как растопить сливочное масло
Шаг 3 Ссылка
Яйцо порубить ножом.
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Шаг 4 Ссылка
Яйцо добавить к маслу.
Шаг 5 Ссылка
Выдавить сок из лимона (это нейтрализует жирность масла).
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Хорошо перемешать блендером,
Шаг 7 Ссылка
Добавить мелко нарезанную зелень петрушки.
Шаг 8 Ссылка
Хорошо перемешать. И вот теперь можно подавать соус с яйцами к рыбе. А ещё очень вкусно будет его сочетать с запечённым в духовке целиком картофелем.
Приятного аппетита!