Десерт из сухариков

Сухарики в карамели — простой и быстрый десерт к чаю.

Когда за неимением времени не получается испечь что-то, можно сделать такой вот десерт. Очень вкусные, нежные, с ванильно-сливочным ароматом сухарики.

Кстати, такой рецепт может пригодиться, когда остался хлеб, и нужно его куда-то пристроить. Так как для сухариков можно брать и вчерашний хлеб. Всё равно получится вкусно.

Ну и на заметку — сухарики (но только без карамели) можно использовать и в приготовлении греческого салата.