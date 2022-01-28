Сделать сухарики в карамели можно тогда, когда за неимением времени не получается испечь что-то более интересное и глобальное. Да — и это тоже будет десерт, который порадует Ваших близких. И даже, быть может, удивит. Получаются вот такие очень вкусные, нежные, с ванильно-сливочным ароматом сухарики.
Время подготовки: 5 мин.
Время приготовления: 10 мин.
Кол-во порций: 2 шт.
Вид кухни: русская
Назначение: Быстро и просто
Десерт из сухариков
Сухарики в карамели — простой и быстрый десерт к чаю.
Когда за неимением времени не получается испечь что-то, можно сделать такой вот десерт. Очень вкусные, нежные, с ванильно-сливочным ароматом сухарики.
Кстати, такой рецепт может пригодиться, когда остался хлеб, и нужно его куда-то пристроить. Так как для сухариков можно брать и вчерашний хлеб. Всё равно получится вкусно.
Ну и на заметку — сухарики (но только без карамели) можно использовать и в приготовлении греческого салата.
Как приготовить «Сухарики в карамели» пошагово с фото в домашних условиях
Шаг 1 Ссылка
Подготовим необходимые продукты: хлеб, нарезной батон, сахар, воду, молоко, сливочное масло, ванилин и соль.
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4 ломтика батона нарезать небольшими кусочками. Обжарить на сухой сковороде со всех сторон, пока сухарики не станут твёрдыми.
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В сотейнике соединим 3 ст. л. воды, 0.3 г ванилина, небольшую щепотку соли и 5 ст. л. сахара. Прогреем на среднем огне, помешивать не нужно, пока сироп не начнет менять цвет. Он должен стать светло-коричневого цвета.
Шаг 4 Ссылка
Добавим в сироп 30 г сливочного масла. Перемешаем.
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Нальем 3 ст. л. молока, проварим карамель на маленьком огне ещё несколько минут.
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Отправим сухарики в карамель, перемешаем хорошенько.
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Выложим горячие сухарики в карамели на пергамент. Желательно смазать его маслом. Остудить и можно угощаться. Уверены, что всем понравится, а Вам поступит заявка приготовить такой десерт еще не единожды.
Приятного аппетита!