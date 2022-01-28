сухарики в карамели с карамельным вкусом

Сделать сухарики в карамели можно тогда, когда за неимением времени не получается испечь что-то более интересное и глобальное. Да — и это тоже будет десерт, который порадует Ваших близких. И даже, быть может, удивит. Получаются  вот такие очень вкусные, нежные, с ванильно-сливочным ароматом сухарики.

Время подготовки: 5 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Кол-во порций: 2 шт.

Вид кухни: русская

Назначение: Быстро и просто

Ванилин 0.3 г
Вода 3 ст. л.
Масло сливочное 30 г
Молоко 3 ст. л.
Сахар 5 ст. л.
Соль 1 щепотка
Хлеб белый 4 кусок

Десерт из сухариков

Сухарики в карамели — простой и быстрый десерт к чаю.

Когда за неимением времени не получается испечь что-то, можно сделать такой вот десерт. Очень вкусные, нежные, с ванильно-сливочным ароматом сухарики.

Кстати, такой рецепт может пригодиться, когда остался хлеб, и нужно его куда-то пристроить. Так как для сухариков можно брать и вчерашний хлеб. Всё равно получится вкусно.

Ну и на заметку — сухарики (но только без карамели) можно использовать и в приготовлении греческого салата.

Как приготовить «Сухарики в карамели» пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1 Ссылка

какие ингредиенты используем

Подготовим необходимые продукты: хлеб, нарезной батон, сахар, воду, молоко, сливочное масло, ванилин и соль.

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Выкладываем на сковородку

4 ломтика батона нарезать небольшими кусочками. Обжарить на сухой сковороде со всех сторон, пока сухарики не станут твёрдыми.

Шаг 3 Ссылка

готовим карамель

В сотейнике соединим 3 ст. л. воды, 0.3 г ванилина, небольшую щепотку соли и 5 ст. л. сахара. Прогреем на среднем огне, помешивать не нужно, пока сироп не начнет менять цвет. Он должен стать светло-коричневого цвета.

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карамель имеет темно-желтый оттенок

Добавим в сироп 30 г сливочного масла. Перемешаем.

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добавляем молоко

Нальем 3 ст. л. молока, проварим карамель на маленьком огне ещё несколько минут.

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кладем сухарики в полученную массу

Отправим сухарики в карамель, перемешаем хорошенько.

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Сухарики в карамели готовы

Выложим горячие сухарики в карамели на пергамент. Желательно смазать его маслом. Остудить и можно угощаться. Уверены, что всем понравится, а Вам поступит заявка приготовить такой десерт еще не единожды.

Приятного аппетита!

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