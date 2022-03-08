Кто бы сомневался, что запеченная форель в сливочно-чесночном соусе — очень вкусное блюдо. Но вот чтобы настолько вкусно! Здесь действительно, как говорится, пальчики оближешь! И, главное, всё не так уж и сложно. Но обо всем по порядку.
Картофель нарезанный таким образом очень хорошо сочетается с форелью. Лишь бы чтоб хватило соли. А так как солим и рыбу и картофель и соус, то нужно почувствовать меру и случайно не пересолить.
Кстати, форель — достаточно жирная рыба, поэтому при приготовлении не перестарайтесь с маслом. Оно может оказаться просто на просто лишним.
Желаю удачи и приятного аппетита!
Назначение:
На обед / На ужин / Для детей / На праздничный стол Основной ингредиент:
Рыба и морепродукты Блюдо:
Горячие блюда География кухни:
Русская кухня Диета:
Диетическое питание
Описание приготовления и ингредиенты:
- Форель — 4 Штуки (стейка)
- Картофель — 400-450 Грамм
- Сливки — 150 Грамм
- Чеснок — 3-4 Зубчиков
- Мука — 2 Ст. ложки
- Морковь — 1 Штука
- Лук — 1 Штука
- Сливочное и растительное масло — — По вкусу
- Соль, смесь перцев, лавровый лист — — По вкусу
Количество порций: 3-4
Как готовится запеченная форель в сливочно-чесночным соусе
В сотейнике или в кастрюле растопим сливочное масло, затем добавим в него мелко нарубленный чеснок и потомим пару минут на слабом огне. Чеснок должен дать приятный аромат.
Затем в растопленное масло добавим столовую ложку муки , через минуту добавим сливки. И постоянно перемешиваем.
Как только консистенция соуса станет более густой добавим немного кипяченой воды.
Затем добавляем специи. Это лавровый лист, соль, смесь перцев. Соус доводим до кипения, снимаем с плиты и накрываем крышкой.
Картофель нарежем кольцами средней толщины. Уложим в форму для выпекания. Посолим, поперчим и обольем растительным маслом.
На картофель выкладываем стейки форели, слегка присолив ее.
На рыбу выкладываем морковь и лук, которые предварительно мелко нарежем (морковь натрем) и слегка обжарим.
Последним выкладываем соус. Соус желательно выкладывать не только на рыбу, но и на картофель. И ставим блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.
Всё — наше блюдо под названием Запеченная форель в сливочно-чесночном соусе готово! Осталось только попробовать. От себя лишь добавлю, что соус в этом рецепте играет немаловажную роль. Впрочем — как и в других рыбных блюдах.
Приятного аппетита!