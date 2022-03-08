Кто бы сомневался, что запеченная форель в сливочно-чесночном соусе — очень вкусное блюдо. Но вот чтобы настолько вкусно! Здесь действительно, как говорится, пальчики оближешь! И, главное, всё не так уж и сложно. Но обо всем по порядку.

Картофель нарезанный таким образом очень хорошо сочетается с форелью. Лишь бы чтоб хватило соли. А так как солим и рыбу и картофель и соус, то нужно почувствовать меру и случайно не пересолить.

Кстати, форель — достаточно жирная рыба, поэтому при приготовлении не перестарайтесь с маслом. Оно может оказаться просто на просто лишним.

Желаю удачи и приятного аппетита!

Назначение:

На обед / На ужин / Для детей / На праздничный стол Основной ингредиент:

Рыба и морепродукты Блюдо:

Горячие блюда География кухни:

Русская кухня Диета:

Диетическое питание

Описание приготовления и ингредиенты:

Форель — 4 Штуки (стейка)

Картофель — 400-450 Грамм

Сливки — 150 Грамм

Чеснок — 3-4 Зубчиков

Мука — 2 Ст. ложки

Морковь — 1 Штука

Лук — 1 Штука

Сливочное и растительное масло — — По вкусу

Соль, смесь перцев, лавровый лист — — По вкусу

Количество порций: 3-4

Как готовится запеченная форель в сливочно-чесночным соусе

В сотейнике или в кастрюле растопим сливочное масло, затем добавим в него мелко нарубленный чеснок и потомим пару минут на слабом огне. Чеснок должен дать приятный аромат.

Затем в растопленное масло добавим столовую ложку муки , через минуту добавим сливки. И постоянно перемешиваем.

Как только консистенция соуса станет более густой добавим немного кипяченой воды.

Затем добавляем специи. Это лавровый лист, соль, смесь перцев. Соус доводим до кипения, снимаем с плиты и накрываем крышкой.

Картофель нарежем кольцами средней толщины. Уложим в форму для выпекания. Посолим, поперчим и обольем растительным маслом.

На картофель выкладываем стейки форели, слегка присолив ее.

На рыбу выкладываем морковь и лук, которые предварительно мелко нарежем (морковь натрем) и слегка обжарим.

Последним выкладываем соус. Соус желательно выкладывать не только на рыбу, но и на картофель. И ставим блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.

Всё — наше блюдо под названием Запеченная форель в сливочно-чесночном соусе готово! Осталось только попробовать. От себя лишь добавлю, что соус в этом рецепте играет немаловажную роль. Впрочем — как и в других рыбных блюдах.

Приятного аппетита!

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